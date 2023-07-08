Саратов, 8 июля, 2023, 20:54 — ИА Регнум. При обрушении балкона в многоквартирном доме в Саратове пострадал один человек, сообщила 8 июля пресс-служба прокуратуры Саратовской области в своём Telegram-канале.

Прокуратура Саратовской области

По предварительным данным, 8 июля в многоквартирном доме 11 по улице Дос посёлка Соколовый при обрушении балкона третьего этажа пострадал мужчина. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению жилищного законодательства», — говорится в релизе.

В прокуратуре добавили, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как передавало ИА Регнум, в одном из многоквартирных домов в Великом Новгороде на балконе было обнаружено тело 23-летней девушки. 7 июля в полицию с заявлением об исчезновении дочери обратилась мать девушки, после того как последняя перестала отвечать на звонки. Отмечается, что в ходе осмотра квартиры, в которой проживала девушка 2000 года рождения, стражи порядка обнаружили на балконе металлическую бочку, в которой лежало её тело.