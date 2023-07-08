Донецк, 8 июля, 2023, 20:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 8 июля снова обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Дерево, упавшее в результате попадания снаряда ВСУ. ДНР

Как сказано в сообщении, с 16:30 по 19:45 украинские войска выпустили в общей сложности 48 снарядов калибра 155 и 152 миллиметров по Киевскому, Кировскому, Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также по Горловке и Пантелеймоновке.

Ранее ИА Регнум передавало, что вечером 7 июля в результате обстрелов украинских боевиков в Донецке зафиксировано прямое попадание в торговый центр «Галактика» с последующим возгоранием. Кроме того, повреждены несколько многоквартирных жилых домов на улицах Петровского и Добровольского. В результате обстрела пострадали два мирных жителя.

Ранним утром 6 июля ВСУ обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град» Горловку. Удар пришёлся на населённый пункт шахты «19/20» в Никитовском районе города.