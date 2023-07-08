Вашингтон, 8 июля, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Если НАТО пойдёт на провокационные действия во время саммита в Вильнюсе, то Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями, в частности — лишиться Одессы, заявил 8 июля в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА Регнум

«Решение НАТО на предстоящем саммите может вынудить Путина пойти в активное наступление на Украине вплоть до Одессы», — заявил он, добавив, что Россия располагает необходимыми для этого ресурсами.

Единственная причина, почему Москва до сих пор не взяла под контроль этот город, отметил экс-советник главы Пентагона, заключается в том, что российский лидер, в отличие от Запада, не стремится к большей эскалации конфликта и защищает только российские территории.

Как передавало ИА Регнум, на саммите НАТО в Вильнюсе Украина не станет членом альянса, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, Украине необходимы реформы для соответствия требованиям, предъявляемым к кандидатам на вступление в НАТО. США и другие страны военно-политического блока обсудят необходимые шаги для членства Украины в альянсе, пообещал Салливан.

Тем временем некоторые союзники США по НАТО обеспокоены по поводу того, как долго и какой ценой придётся продолжать оказывать поддержку Украине. Как сообщила газета Politico, всё больше республиканцев в Конгрессе — особенно ключевых участников президентской гонки от Республиканской партии — выступают против оказания помощи Украине. Такая позиция, отмечают авторы статьи, вызывает опасение в Европе из-за того, что следующим американским президентом по итогам выборов может стать республиканец, который расколет альянс.