Лондон, 8 июля, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко в матче третьего круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счётом 2:6, 3:6.

Алексей Филиппов/РИА Новости Теннисистка Анна Блинкова

Блинкова четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Соболенко семь эйсов, восемь ошибок на подаче и пять брейков.

В матче четвёртого круга Соболенко сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Александрова одержала победу над представительницей Венгрии Далмой Галфи в матче третьего круга Уимблдона. Встреча продолжалась 1 час и завершилась со счётом 6:0, 6:4.