Манчестер, Великобритания, 8 июля, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Испанский вратарь Давид де Хеа объявил, что покидает английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом он 8 июля написал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

PIOTR KUCZA via www. imago-images.de/TASS Вратарь Давид де Хеа

«Это моё прощальное обращение ко всем болельщикам «Манчестер Юнайтед». Хотел бы выразить свою благодарность и признательность за любовь в последние 12 лет», — написал он.

Вратарь отметил, что этап его карьеры в «Манчестер Юнайтед» был успешным, но теперь настало подходящее время, чтобы принять новый вызов.

Контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истёк 30 июня. Он выступал за клуб с 2011 года. В составе команды он стал чемпионом Англии в сезоне 2012/13, выиграл Кубок Англии (2015/16), дважды — Кубок английской лиги (2016/17, 2022/23), три раза — Суперкубок Англии (2011, 2013, 2016), а также Лигу Европы в сезоне 2016/17.

Ранее британская газета Mirror написала, что владеющая футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» с 2003 года семья американских бизнесменов Глэйзеров продаст команду шейху из Катара Джассиму бин Хамаду Аль Тани. По данным издания, заявка катарского банкира о покупке «МЮ» перебила предложение британского бизнесмена Джима Рэтклиффа.