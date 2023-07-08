Лондон, 8 июля, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Нидерландский гонщик команды «Ред Булл», действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Великобритании. 11-й этап чемпионата проходит на трассе «Сильверстоун».

Свой лучший круг Ферстаппен проехал за 1 минуту 26,720 секунды. Вторым стал британец Ландо Норрис из команды «Макларен», отставший на 0,241 секунды. Замкнул тройку ещё один пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри (+0,372).

В первую десятку также вошли пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс — младший, гонщики «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон, Александер Албон («Уильямс»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Пьер Гасли («Альпин»).

Гонка Гран-при Великобритании состоится 9 июля.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 8 июля по итогам третьей сессии свободных заездов Гран-при Великобритании лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Он лидировал в тренировочной сессии с результатом 1 минута 27,419 секунды.