Париж, 8 июля, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Франции разогнали участников манифестации против полицейского насилия, сообщил 8 июля телеканал BFMTV.

Марш должен был пройти в департаменте Валь-д’Уаз. Власти запретили эту акцию, после чего её перенесли на площадь Республики в Париже. Столичная префектура полиции также наложила запрет на проведение демонстрации. В качестве причины такого решения указано слишком позднее объявление о проведении акции, из-за чего власти не могут принять меры по обеспечению ее безопасного проведения.

Тем не менее, информирует BFMTV, на площади в Париже днём 8 июля собрались более тысячи человек. Хотя собрание проходило мирно, вскоре правоохранители начали зачистку площади. Полицейские начали выписывать штрафы в размере 135 евро за участие в митинге.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня во французском Нантере полицейский застрелил при задержании 17-летнего подростка, который находился за рулём и отказался выполнять требования стражей порядка. Инцидент спровоцировал массовые беспорядки по всей Франции.

В ночь на 4 июля в стране было сожжено около 160 автомобилей. Глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё оценил убытки по меньшей мере в 1 млрд евро.