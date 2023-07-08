Минск, 8 июля, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Николай Алёхин скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщила 8 июля пресс‑служба Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

«Сегодня ушёл из жизни прославленный белорусский фехтовальщик на саблях, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Москвы-1980 Николай Александрович Алёхин», — говорится в сообщении.

Причину смерти в НОК не указали. Организация выразила искренние соболезнования родным и близким Алёхина.

Николай Алёхин завоевал золотую медаль в командной сабле на Олимпиаде 1980 года в Москве. В 1979-м и 1981 годах он взял золото и серебро на мировых первенствах в командном турнире. В 1980 и 1982 годах спортсмен побеждал в командном первенстве СССР. Тренировал белорусскую сборную саблистов.