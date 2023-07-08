Киев, 8 июля, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Киев и Анкара подписали меморандум о наращивании производства различных типов БПЛА на Украине, сообщила 8 июля пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум БПЛА

Меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности был подписан в рамках рабочего визита Зеленского в Турцию. Документ подписали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

В сообщении сказано, что документ направлен на содействие сотрудничеству в стратегических отраслях промышленности и технологий между украинскими и турецкими компаниями, а также на поддержку внедрения существующих и создание новых проектов в этих сферах.

Основным направлением сотрудничества, указали в офисе президента Украины, является развитие мощностей и возможностей производства автономных транспортных средств, в том числе наращивание производства разных типов БПЛА, исследования и разработки в области автономных систем, космоса и других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран.

Как передавало ИА Регнум, в начале августа 2022 года турецкая авиастроительная компания Bayrak сообщила о планах построить на Украине завод для производства и сборки беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. По словам украинского посла в Турции Василия Боднара, стороны согласовали все условия договора. В мае 2023 года генеральный директор компании Халук Байрактар заявил, что рассчитывают запустить производство боевых беспилотников Bayraktar Akinci и Bayraktar TB2 на территории Украины в 2025 году.

Тем временем 28 мая Business Insider написало, что Россия уничтожила почти весь украинский флот БПЛА Bayraktar TB2 за первый год спецоперации, лишив Украину важного стратегического ударного средства. Аналитик издания Сэмюэль Бендетт отмечает, что такие беспилотники хорошо работают в условиях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).