Екатеринбург, 8 июля, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Жительница посёлка Буланаш, пропавшая 21 июня, обнаружена мёртвой в лесу. Об этом сообщил 8 июля начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА Регнум

18-летняя Анастасия Е. исчезла во время поездки с друзьями. Её искали около 60 полицейских и добровольцы. Тело девушки нашёл в лесном массиве неподалёку от посёлка кинолог с собакой.

«Тело находилось у черёмухи. Имевшиеся на нем характерные татуировки в виде поцелуя, колобка с ножом и другие приметы позволили идентифицировать девушку», — рассказал Горелых порталу «E1.ru».

Он отметил, что видимых признаков насилия на теле нет. Обстоятельства смерти девушки устанавливаются.

По словам начальника пресс-службы, перед исчезновением Анастасия сообщила мужу, с которым воспитывала двухлетнего сына, что собирается от него уйти. Она просила, чтобы отец забрал мальчика к себе.

Мать Анастасии ранее рассказала изданию, что дочь в последнее время ссорилась с мужем из-за финансовых проблем.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Карелии нашли тело пропавшей 38-летней жительницы города Сортавалы. В декабре прошлого года она отправилась кататься на лыжах по льду Ладожского озера и не вернулась.