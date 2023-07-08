Печоры, Псковская область, 8 июля, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко 8 июля открыл в Псковской области форум «Истоки», а также одноимённый круглогодичный молодёжный центр.

Кадр из видео Сергей Кириенко на церемонии открытия форума «Истоки»

«Не случайно решением президента здесь, на Псковской земле создаётся уже не просто летний форум и молодёжный центр, а создаётся круглогодичный центр с этого года», — сказал он на церемонии открытия.

Кириенко напомнил, что в России уже существуют несколько круглогодичных молодёжных центров, таких как «Сенеж», «Таврида» и «Машук». «И вот четвёртый участник этой большой семьи. Так что семья круглогодичных образовательных президентских центров — теперь тоже многодетная семья», — заключил представитель администрации президента.

Историко-культурный форум «Истоки» проходит в городе Печоры Псковской области, он будет длиться до 23 августа. В рамках смены пройдут дискуссии и лекции на темы семьи, воспитания детей, сохранения истории и семейного древа, а по итогам заезда участники разработают методические материалы по воспитанию детей в духе традиционных ценностей.

Накануне, 7 июля, Кириенко выступил на церемонии закрытия образовательного заезда «Ты тоже можешь стать легендой» арт-кластера «Таврида». Там он обратился к педагогам и отметил, что именно им посвящён Год педагога и наставника, объявленный президентом России Владимиром Путиным.