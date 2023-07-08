Москва, 8 июля, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Подписание контракта между клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА и вратарём Иваном Федотовым является нарушением соглашения игрока с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Об этом 8 июля заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Александр Овчаров/РИА Новости Вратарь Иван Федотов

По его словам, НХЛ отправила в КХЛ подтверждение, что действующий контракт 26-летнего голкипера с «Филадельфией» связывает его с командой на сезон 2023/24.

«В той мере, в какой он играет в КХЛ, это будет нарушением его действующего контракта в НХЛ», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Он добавил, что никакого соглашения по Федотову не было достигнуто.

Как ранее сообщало ИА Регнум, КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА. В лиге отметили, что обратились в НХЛ для подтверждения контрактного статуса игрока. На основании полученной информации было решено, что у Федотова нет действующего контракта с клубом НХЛ.

Федотов играл за ЦСКА с 2021 года. По окончании сезона 2021/22 он подписал контракт с «Филадельфией». Однако летом 2022 года сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге задержали хоккеиста по подозрению в уклонении от службы в армии. Его доставили в военкомат, а оттуда — в воинскую часть. После этого он провёл год на срочной службе.