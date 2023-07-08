Вашингтон, 8 июля, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Некоторые союзники США по НАТО обеспокоены по поводу того, как долго и какой ценой придётся продолжать оказывать поддержку Украине, пишет 8 июля газета Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сказано в публикации, всё больше республиканцев в Конгрессе — особенно ключевых участников президентской гонки от Республиканской партии — выступают против оказания помощи Украине. Такая позиция, отмечают авторы статьи, вызывает опасение в Европе из-за того, что следующим американским президентом по итогам выборов может стать республиканец, который расколет альянс.

«В столице Литвы на следующей неделе проявятся острые разногласия по вопросу о том, следует ли предоставить Украине путь к членству в НАТО», — говорится в материале издания.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что два года назад на первой встрече в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным отказался предоставить ему гарантии неприсоединения Украины к НАТО.

Байден также заявил, что ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО при продолжающемся конфликте преждевременно. Американский президент лишь подтвердил готовность предоставить Киеву гарантии безопасности на промежуточный период.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед саммитом сообщил, что лидеры государств НАТО 11–12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, обсудят перспективы её членства в Североатлантическом альянсе.

Столтенберг отметил, что лидеры государств — членов альянса подтвердят, что Украина станет членом НАТО. Генсек не раскрыл конкретные детали решений, при этом пояснил, что союзники по-прежнему обсуждают формулировки итогового заявления саммита в Вильнюсе.