Лондон, 8 июля, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над представителем Венгрии Мартоном Фучовичем в матче второго круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

ISABEL INFANTES/EPA/TASS Теннисист Даниил Медведев

Медведев шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету его соперника четыре эйса, четыре ошибки на подаче и один брейк из пяти.

В четвёртом круге турнира Медведев сыграет с победителем матча Иржи Легечка (Чехия) — Томми Пол (США).

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля Медведев одержал победу над представителем Франции Адрианом Маннарино в матче второго круга Уимблдона. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:5).

В первом круге Медведев обыграл британца Артура Фери со счётом 7:5, 6:4, 6:3.