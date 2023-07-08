Москва, 8 июля, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Росалкогольрегулирование поддержало идею об отмене моратория на внеплановые проверки в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом говорится в письме руководителя федеральной службы Игоря Алёшина в адрес Минэкономразвития.

Мария Девахина/РИА Новости

После того как в начале июня в ряде регионов люди массово отравились суррогатным алкоголем, глава фракции Госдумы «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова (СРЗП) предложили возобновить внеплановые проверки в сфере производства спиртного.

«Росалкогольрегулирование поддерживает инициативу по необходимости отмены моратория на внеплановые проверки и другие контрольные (надзорные) мероприятия в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», — приводит текст письма ТАСС.

При этом в ведомстве назвали нецелесообразным введение государственной монополии на производство и оборот этилового спирта. Отмечается, что это потребует «значительных затрат» федерального бюджета, так как государству придётся выкупать у организаций контрольный пакет акций.

Как сообщало ИА Регнум, в июне суррогатным напитком «Мистер сидр» в России отравились 106 человек. Скончались 36 из них, включая одного ребёнка. Выяснилось, что ядовитый напиток изготовили из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.

Руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский заявил в беседе с ИА Регнум, что введение минимальных розничных цен на слабые алкогольные напитки поможет в борьбе с нелегальной продукцией за счёт конкуренции. Он пояснил, что сейчас производители стараются удешевить продукцию, отсюда и берётся не этиловый спирт, а ядовитый метанол, который применяется в промышленности и подлежит утилизации.