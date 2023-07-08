Москва, 8 июля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Движение к Крымскому мосту на подъездах со стороны полуострова и Краснодарского края больше не затруднено, сообщил 8 июля Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

«17:00: затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля длина дорожного затора на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края достигала 13 км. Добровольцы, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогали людям, ожидающим проезда через Крымский мост.

4 июля министр транспорта РФ Виталий Савельев доложил президенту России Владимиру Путину, что пиковая ситуация с заторами на Крымском мосту ожидается 16–17 июля. По его словам, 1 июля было зафиксировано одномоментное резкое увеличение трафика в Крым на 40%.

В свою очередь глава государства поручил оценить идею направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые российские территории. Также для сокращения пробок у Крымского моста он поручил задействовать паромные переправы.