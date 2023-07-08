Махачкала, 8 июля, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Памятник лейтенанту полиции Герою России Магомеду Нурбагандову, который перед смертью обратился к коллегам с призывом «Работайте, братья!», будет открыт в Махачкале. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба главы Дагестана в Telegram-канале.

«Монумент герою появится по улице Абубакарова в Махачкале спустя ровно семь лет со дня подвига отважного полицейского», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что слова Нурбагандова, убитого боевиками, стали девизом российских силовиков.

В селе Сергокала именем героя назвали центральную улицу и школу, в честь него установили три мемориальные плиты и бюст. Улицы имени Нурбагандова есть в Махачкале и Грозном, сёлах Урахи и Краснопартизанск.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля 2016 года пятеро боевиков напали на группу родственников, отдыхавших у села Сергокала, и убили двоих из них — полицейского Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида. Бандит, направивший пистолет на Магомеда, потребовал, чтобы тот на камеру призвал своих коллег уйти из правоохранительных органов. После ответа «Работайте, братья!» боевик застрелил Нурбагандова. Указом президента России Магомед Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.