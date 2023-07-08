Вашингтон, 8 июля, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Поведение лидеров западных стран указывает на их опасения, что президент Украины Владимир Зеленский готовит провокацию на Запорожской АЭС, считает экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

Он напомнил, что ранее Зеленский утверждал, что ВС России якобы планирует атаку на ЗАЭС, однако в Европе и США не поверили его голословным обвинениями.

«В это же время обратите внимание на то, что европейские лидеры, включая (президента Франции Эммануэля) Макрона стали звонить самому Зеленскому после этого заявления, — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. — А разве они не должны были обратиться к (президенту России Владимиру) Путину по этой логике?»

Макговерн считает, что лидеры европейских стран связались с Зеленским для того, чтобы убедить его воздержаться от опрометчивых поступков вокруг Запорожской АЭС.

Как передавало ИА Регнум, президент Украины в интервью американским СМИ заявил, что Россия якобы готовит подрыв ЗАЭС. В Кремле, комментируя эти обвинения, заявили, что Москва и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что теракт на электростанции готовит вовсе не Россия, а киевский режим. По её словам, об этом, в частности, свидетельствует то, что в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал абсурдными вбросы об угрозе подрыва Россией ЗАЭС. Он подчеркнул, что американские СМИ своими публикациями о якобы угрозе подрыва станции Россией подыгрывают преступным замыслам киевских властей перед саммитом НАТО.