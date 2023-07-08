Киев, 8 июля, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Кортеж дипломатов из Польши попал в автомобильную аварию в Тернопольской области Украины, сообщает 8 июля «Страна․ua».

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Вчера (7 июля) в Тернопольской области кортеж польских дипломатов попал в ДТП», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП один человек был госпитализирован, ещё несколько получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, глава Макаровского районного суда Киева Алексей Тандыр в ночь на 26 мая в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил на блокпосту 23-летнего военнослужащего национальной гвардии Украины.