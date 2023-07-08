Анкара, 8 июля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу в августе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил 8 июля на митинге в городе Байбурте на северо-востоке страны.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган напомнил, что 7 июля он провёл встречу в Стамбуле с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Надеюсь, в августе встретимся с Путиным», — приводит его слова телеканал TRT.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не созванивался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом после его переговоров с Владимиром Зеленским.

Эрдоган 7 июля встретился в Стамбуле с Зеленским, переговоры в формате один на один длились более 2,5 часа. По итогам встречи турецкий президент заявил журналистам, что Украина заслуживает членства в НАТО. Также он заявил, что Анкара продолжит усилия для урегулирования конфликта на Украине.

Президент США Джо Байден в недавнем интервью назвал преждевременным голосование по вопросу о вступлении Украины в НАТО. Он пояснил, что конфликт Москвы и Киева продолжается, а приём нового члена налагает на альянс строгие обязательства. Согласие на вступление Украины грозит военному блоку прямым столкновением с Россией.