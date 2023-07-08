Эль-Кувейт, 8 июля, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в нейтральном статусе. Об этом 8 июля заявил генеральный директор Олимпийского совета Азии Хусейн аль-Мусаллам.

Известия/Дмитрий Коротаев

Выступая на генеральной ассамблее организации, он отметил, что всего для спортсменов из России и Белоруссии выделено 500 квот. Их допуском на соревнования будут заниматься международные федерации.

По словам аль-Мусаллама, российские и белорусские атлеты будут выступать в нейтральном статусе и вне медального зачёта. При этом им позволят принять участие только в индивидуальных видах спорта.

Он добавил, что решение о допуске было принято для того, чтобы дать спортсменам возможность участвовать в отборе на Олимпиаду-2024 в Париже.

Соревнования пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Олимпийский совет Азии выступил с предложением к спортсменам из России и Белоруссии поучаствовать в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК). Тогда же и. о. президента организации Рандхир Сингх заявил, что разрабатывается специальная система квот, которая позволит спортсменам из России и Белоруссии пройти квалификацию на Игры в Париже.

Ранее МОК выдвинул ряд условий для допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Согласно этим требованиям, спортсмены могут участвовать в только в нейтральном статусе, никак не представляя своё государство. Кроме того, спортсмены не должны поддерживать специальную военную операцию и должны полностью соблюдать все антидопинговые правила.