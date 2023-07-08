Киев, 8 июля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. ВСУ не будет применять кассетные боеприпасы для ударов по территории России, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Пресс-служба Минобороны РФ/

«Кассетные боеприпасы не будут использоваться для ударов по территории России», — написал он в своём Twitter.

По его словам, такие снаряды будут применяться ВСУ только для «освобождения» украинских территорий, а также они будут «использоваться на местах скопления российских военных».

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти США объявили, что передадут Украине запрещённые международной конвенцией кассетные боеприпасы.

В свою очередь, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал привычным нарушение Украиной международного права при ведении боевых действий.

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ стремятся убить как можно больше мирных жителей, если применяют такие боеприпасы.