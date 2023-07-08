Киев пообещал не применять кассетные боеприпасы для ударов по России
Киев, 8 июля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. ВСУ не будет применять кассетные боеприпасы для ударов по территории России, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Кассетные боеприпасы не будут использоваться для ударов по территории России», — написал он в своём Twitter.
По его словам, такие снаряды будут применяться ВСУ только для «освобождения» украинских территорий, а также они будут «использоваться на местах скопления российских военных».
Как сообщало ИА Регнум, ранее власти США объявили, что передадут Украине запрещённые международной конвенцией кассетные боеприпасы.
В свою очередь, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал привычным нарушение Украиной международного права при ведении боевых действий.
Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ стремятся убить как можно больше мирных жителей, если применяют такие боеприпасы.