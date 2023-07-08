Харьков, Украина, 8 июля, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Работники российской администрации Харьковской области подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 8 июля глава администрации Виталий Ганчев в своём Telegram-канале.

Харьковская ВГА Служебная машина ВГА Харьковской области, попавшая под обстрел со стороны ВСУ

«Осколками посечена одна из служебных машин. Слава Богу, обошлось без жертв. У двоих сотрудников несколько царапин», — информировал он.

Как уточнили РИА Новости в администрации, обстрел произошёл во время передачи подарков жителям региона ко Дню семьи, любви и верности.

Как передавало ИА Регнум, российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к России у Белгородской области. Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области рекомендовала жителям покинуть регион из-за участившихся ударов со стороны ВСУ. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в результате активных атак ВС России по позициям ВСУ на купянском направлении украинские военнослужащие отвечают ударами хаотично, а не по конкретным целям.

По данным Минобороны, 4 июля российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области. По словам официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, украинские военные не успели применить на поле боя часть поставленной Западом военной техники. Он уточнил, что в Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях была поражена военная техника, доставленная из центральных и западных районов Украины.