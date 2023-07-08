Москва, 8 июля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Контракт вратаря Ивана Федотова с московским ЦСКА зарегистрировала Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Об этом 8 июля сообщается на сайте турнира.

РИА Новости/Владимир Федоренко Вратарь ЦСКА Иван Федотов

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что у Федотова есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз». По его словам, НХЛ проинформировала об этом КХЛ.

В КХЛ, в свою очередь, заявили, что обратились в НХЛ для подтверждения контрактного статуса Федотова.

«На основании полученной информации и документов лига и клуб исходят из того, что Федотов не имеет действующего контракта с клубом НХЛ на сезон 2023/24 в том смысле, который закладывался в меморандуме о взаимопонимании», — говорится в заявлении.

Отмечается, что исходя из этого и учитывая желание игрока выступать за ЦСКА, КХЛ признаёт легитимным контракт Федотова с «армейцами» на ближайшие два сезона.

Как сообщало ИА Регнум, Федотов играл за ЦСКА с 2021 года. По окончании сезона 2021/22 он подписал контракт с «Филадельфией». Однако летом 2022 года сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге задержали хоккеиста по подозрению в уклонении от службы в армии. Его доставили в военкомат, а оттуда — в воинскую часть. После этого он провёл год на срочной службе.

Федотов является обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА, а также серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине в составе сборной России.