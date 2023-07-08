Краснодар, 8 июля, 2023, 16:40 — ИА Регнум. В Краснодаре из-за скопления воды на проезжей части в связи с дождём приостановили движение некоторых трамвайных маршрутов. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

«Из-за скопления воды на перекрёстке улиц Садовая и Кузнечная стоит движение трамвайных маршрутов №1,3,20,21», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рекомендовали жителям планировать альтернативные варианты движения.

Отмечается, что в результате скопления воды на некоторых участках были остановлены троллейбусы.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающейся непогодой, возможно формирование смерчей над морем. В связи со штормом власти Анапы запретили купаться в Чёрном море 8 июля. Власти города призвали жителей и туристов не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску, а также усилить контроль за пожилыми и детьми.