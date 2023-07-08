В «Аяксе» рассказали о состоянии госпитализированного ван дер Сара
В «Аяксе» сообщили, что ван дер Сар останется в реанимации, его состояние стабильное
Амстердам, 8 июля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Бывший вратарь сборной Нидерландов по футболу Эдвин ван дер Сар пока останется в реанимации, его состояние стабильное. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба амстердамского «Аякса».
«Ван дер Сар пока останется в реанимации. Его состояние стабильное, но всё ещё вызывает тревогу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эту информацию клубу предоставила жена экс-футболиста Аннемари ван дер Сар.
Как сообщало ИА Регнум, 7 июля ван дер Сар перенёс кровоизлияние в мозг. Он находится в больнице в отделении реанимации в стабильном состоянии.
В марте Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список 50 лучших вратарей мира с 1987 года. Ван дер Сар занял в этом рейтинге пятое место.