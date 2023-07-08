Амстердам, 8 июля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Бывший вратарь сборной Нидерландов по футболу Эдвин ван дер Сар пока останется в реанимации, его состояние стабильное. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба амстердамского «Аякса».

FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA/TASS Эдвин ван дер Сар

«Ван дер Сар пока останется в реанимации. Его состояние стабильное, но всё ещё вызывает тревогу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эту информацию клубу предоставила жена экс-футболиста Аннемари ван дер Сар.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля ван дер Сар перенёс кровоизлияние в мозг. Он находится в больнице в отделении реанимации в стабильном состоянии.

В марте Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список 50 лучших вратарей мира с 1987 года. Ван дер Сар занял в этом рейтинге пятое место.