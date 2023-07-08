Оксфорд, Великобритания, 8 июля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Россия бросила вызов существующему миропорядку, но только Китай хочет его изменить и обладает такими возможностями. Об этом глава ЦРУ Уильям Бёрнс заявил на лекции в Фонде Дитчли в британском Оксфордшире, пишет The Washington Post.

Бёрнс констатировал, что США перестали быть единственным крупным геополитическим игроком в современном мире, у которого есть три основных отличительных черты. Первая — вызов стратегической конкуренции со стороны восходящего и амбициозного Китая и со стороны России. Вторая — глобальные проблемы вроде пандемии и изменения климата, третья — революция в технологиях, меняющая жизнь.

Военная операция России на Украине — самый непосредственный и острый вызов международному порядку на сегодняшний день, и это серьёзное испытание, отметил глава ЦРУ.

«Но Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок, и её экономические, дипломатические, военные и технологические возможности для этого растут», — сказал Бёрнс.

По его словам, Си Цзиньпин начал третий срок своего председательства с большей властью, чем у любого другого китайского лидера со времён Мао Цзедуна. И эту власть он использует не для укрепления, оживления и обновления международной системы, которая позволила Китаю трансформироваться, а для её переделки.

Ранее офицеры ЦРУ сообщили изданию Newsweek, что сотрудники разведслужбы активно участвуют в конфликте на Украине, в действиях США им принадлежит «огромная роль».

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал хорошими свои отношения с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом. По его словам, у киевского режима нет секретов от ЦРУ, разведслужбы обеих стран наладили общение.