Москва, 8 июля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в товарищеском матче в рамках турнира «Братский кубок». Встреча завершилась со счётом 5:0.

РИА Новости/Александр Вильф Игрок ФК «Динамо» Арсен Захарян

Команды сыграли три тайма по 30 минут. Счёт открыл на 26-й минуте форвард Ярослав Гладышев, который выбежал один на один с Игорем Акинфеевым.

Второй гол «Динамо» засчитали за победу в челлендже вратарей в перерыве между первым и вторым таймом. Третий мяч бело-голубые получили за победу в серии пенальти также в перерыве.

Четвёртый гол забил на 62-й минуте полузащитник Арсен Захарян, а пятый мяч в ворота ЦСКА отправил нападающий Андрей Мазурин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, матч ЦСКА — «Динамо» проходил на домашнем стадионе «армейцев» «ВЭБ Арена». На игре не использовалась система проверки «паспорта болельщика» (Fan ID).