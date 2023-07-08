Лондон, 8 июля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Лучшее время показал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер по итогам третьей сессии свободных заездов Гран-при Великобритании, 11-го этапа чемпионата «Формулы-1», который проходит на трассе «Сильверстоун».

Артур Лебедев/РИА Новости Автогонщик Шарль Леклер

Леклер 8 июля лидировал в тренировочной сессии с результатом 1 минута 27,419 секунды. Второй результат показал таец Александер Албон из «Уильямс» (+0,173), третьим был испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин»; +0,365).

Действующий чемпион «Формулы-1», представляющий команду «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен, показал восьмой результат (+0,847). По итогам двух предыдущих свободных заездов он был первым.

Пятое место — у семикратного чемпиона, британца из команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона (+0,529).

Квалификация к воскресной гонке пройдёт позднее 8 июля.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая Ферстаппен стал победителем шестого этапа «Формулы-1» сезона-2023 — Гран-при Монако в Монте-Карло. Вторым пришёл Алонсо, третьим — французский пилот «Альпин» Эстебан Окон.