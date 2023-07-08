Донецк, 8 июля, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает привычным нарушение Украиной международного права при ведении боевых действий. Об этом 8 июля сообщил ТАСС.

Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Chan Tsz Yuk

Руководитель ДНР отметил, что «письменные гарантии» выглядят ещё более цинично на фоне того, что ВСУ как применяли, так и продолжают применять по мирным жителям Донбасса всё имеющееся у них вооружение, в том числе кассетные боеприпасы.

«Нарушение международного права при ведении боевых действий — уже абсолютно привычная для ВСУ и его руководства практика», — приводит агентство его слова.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США обязали Киев протоколировать все случаи применения полученных ВСУ кассетных снарядов, получив гарантии, военные не будут их применять в районах с мирным населением.

Он подчеркнул, что правительство Украины предоставило письменные гарантии ответственного применения кассетных боеприпасов.

Ранее Пушилин заявил, что потери в ВСУ на различных участках фронта превосходят потери Вооружённых сил России в 10–30 раз.

Пушилин также сообщил, что ВСУ в преддверии саммита НАТО активизировали обстрелы гражданских объектов в ДНР. Он также отметил, что ВСУ произвели удар по городу Волновахе с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS.

Глава региона также заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского о мирном урегулировании конфликта является пусканием пыли в глаза западных союзников. Он напомнил, что Луганская и Донецкая Народные Республики, Херсонская и Запорожская области, а также Крым являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ в третий раз пошли в контрнаступление перед саммитом НАТО, который пройдёт в Вильнюсе 11–12 июля. Он добавил, что попытки ВСУ являются безуспешными, украинская армия не может прорвать даже первую линию обороны.