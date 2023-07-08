Москва, 8 июля, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки в Донецкой Народной Республике украинский истребитель Су-27, 17 беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS, сообщил 8 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виталий Тимкив/ РИА Новости Су-27

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что было перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также сбито 17 дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Сумской областях.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что средства противовоздушной обороны России сбили в районе населённого пункта Каменка Херсонской области украинский самолёт Су-27.

15 июня ВС России уничтожили два украинских истребителя Су-27 в Донецкой Народной Республике, а 8 июня российские бойцы сбили из противозенитного комплекса украинский Су-25 на херсонском направлении.