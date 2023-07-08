Москва, 8 июля, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ уничтожили склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом 8 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Константин Михальчевский «Гиацинт-С»

«В районе населённого пункта Михайловка (ДНР) уничтожен склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что около населённого пункта Авдеевка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 8 июля Вооружённые силы РФ поразили три склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30.