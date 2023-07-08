Москва, 8 июля, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ поразили три склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 8 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Federation Vadim Savitsky/Global Look Press

«В районах населённых пунктов Новолюбовка (ЛНР) и Серебрянка (ДНР) поражены три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что около населённого пункта Торское (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ в районе Орехова в Запорожской области. Кроме того, на запорожском направлении российские войска нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Луговское.