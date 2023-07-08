Париж, 8 июля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Безосновательными и односторонними считают в МИД Франции заявления Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), указавшего Парижу на проявления такой дискриминации со стороны полицейских. Об этом говорится в опубликованном 8 июля заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Владимир Песня/РИА Новости Полиция Франции

Днём ранее КЛРД призвал французские власти к борьбе с системным расизмом в полиции и наказанию стражей порядка, виновных в убийстве 17-летнего подростка алжирского происхождения под Парижем.

«Любые обвинения в расизме или системной дискриминации со стороны сотрудников правоохранительных органов Франции безосновательны», — указано в заявлении МИД.

В нём также говорится, что Франция сочла комментарии со стороны комитета ООН чрезмерными и выразила им несогласие. Париж сожалеет, что забыто неоправданное насилие, которому подверглись в последние дни полицейские и выборные лица.

Франция соблюдает положения Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации и строго контролирует свою полицию. В стране действует запрет на расовое профилирование подозреваемых, а применение силы правоохранителями «регулируется принципами абсолютной необходимости и пропорциональности», подчеркнули в МИД.

В коммюнике призвали КЛРД делать более осмотрительные заявления, а не «односторонние и приблизительные».

Как сообщало ИА Регнум, утром 27 июня в Нантере полицейский застрелил при задержании 17-летнего подростка, который находился за рублём и отказался выполнять требования стражей порядка. Инцидент спровоцировал массовые беспорядки по всей Франции. Так, в ночь на 4 июля в стране было сожжено около 160 автомобилей. Глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё оценил убытки по меньшей мере в 1 млрд евро.