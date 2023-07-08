Москва, 8 июля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Ребёнок, родители которого были застрелены украинским пограничником, умер в Мариуполе от голода, говорится в документах расследования по факту убийства супружеской пары в марте 2022 года, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иван Шилов ИА Регнум

Сотрудник российских силовых структур рассказал агентству, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по факту совершения преступления украинским военным в марте 2022 года получены дополнительные данные, которые свидетельствуют о гибели ребёнка.

В протоколе допроса матери погибшей — бабушки умершего ребёнка — говорится, что последний раз дочь и её мужа женщина видела, когда супруги приезжали к ней в гости в январе 2022 года, а с началом боевых действий телефонная связь прервалась. Согласно её показаниям, в конце апреля 2022 года на сайте города Мариуполя появилась информация о гибели медицинских работников. Женщина сразу же отправилась к месту захоронения.

В этот же день она поехала в квартиру убитой дочери, где обнаружила труп внука. Поскольку в квартире валялись сырые овощи со следами зубов, женщина сделал вывод, что он умер от голода. Также бабушка ребёнка отметила, что её внук был болен ДЦП.

Как передавало ИА Регнум, в начале июня пленный украинский пограничник Сергей Ростовский признался в расстреле мирных граждан — мужчины и женщины — в Мариуполе весной 2022 года. По его словам, 26 марта вместе с боевиками полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он остановил мотороллер, на котором ехали безоружные мужчина и женщина. После этого в другой части улицы началась стрельба, мужчина и женщина, по словам пленного, испугавшись, стали уезжать, и пограничник открыл по ним огонь.

Кроме того, отмечается, что два других военных ВСУ, находившиеся на месте преступления и оказавшиеся очевидцами убийства, дали показания, ставшие доказательствами вины пограничника.

Следственный комитет России предъявил Ростовскому обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356, пунктами «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК России («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийство»).