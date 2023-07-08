Красногорск, 8 июля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. В Московской области 116 населённых пунктов остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Дарья Драй ИА Регнум

По её данным, с 7 по 8 июля на территории Московской области единовременно выпало значительное количество осадков, что повлекло к подтоплению территорий.

«В результате произошло отключение электроснабжения в 116 населённых пунктах в 9 городских округах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время оперативные службы ликвидируют последствия непогоды.

Как передавало ИА Регнум, во время сильного ветра и дождя в Подмосковье упало дерево и фонарный столб, были затоплены десятки автомобилей и магазины, в некоторых домах вода зашла в подъезды.

В некоторых округах Иркутска был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с повышением уровня рек. Городская администрация предпринимает все возможные меры для защиты от подтопления жилых домов.

В Читинском районе Забайкальского края река Кручина разлилась и подтопила более 100 домов. Из-за обильных осадков и прорыва дамбы в селе Ильинка в ночь с 5 на 6 июля оказались подтоплены 127 участков, 110 домов, в которых проживает 290 человек.

В середине июня из-за сильных дождей в Сочи вышла из берегов река Мацеста в Хостинском районе. Произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и первых этажей зданий.