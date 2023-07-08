Лондон, 8 июля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Венгрии Далмой Галфи в матче третьего круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 1 час и завершилась со счётом 6:0, 6:4.

Алексей Даничев/РИА Новости Теннисистка Екатерина Александрова

Александрова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы пять эйсов, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

В матче четвёртого круга Александрова сыграет с победительницей матча Анна Блинкова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля Александрова одержала победу над американкой Мэдисон Бренгл в матче второго круга Уимблдона. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7).

Это был первый матч в истории Уимблдона в женской сетке, в котором теннисистки сыграли три тай-брейка. Ранее все подобные встречи на турнирах «Большого Шлема» проходили только на Открытом чемпионате США.