Иркутск, 8 июля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Повышение уровня воды в реке Ия стало поводом для введения режима ЧС в городе Тулуне Иркутской области. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев сообщил 8 июля в Telegram-канале.

РИА Нововсти/Алексей Дружинин

По его словам, ситуация в Тулуне остаётся на особом контроле властей. Уровень воды в верховьях Ии начал падать, но в городе ожидается подъём до 780–850 см при критической отметке в 750 см.

«Сегодня там введён режим ЧС. Развёрнут пункт временного размещения. Закрыта дорога на дачи», — написал Кобзев.

Ранее в мэрии Тулуна проинформировали о подъёме уровня воды в реке Ия до 791 см. Вода поднялась из-за обильных осадков.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2019 года из-за наводнения в Иркутской области вводили режим ЧС федерального уровня. Больше всего пострадали город Тулун и Тулунский район, а также Нижнеудинский, Куйтунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. В сентябре минувшего года глава МЧС России Александр Куренков констатировал, что Тулун возрождается: в городе подготовили к открытию ещё одну школу, построили защитные дамбы и жилые дома.