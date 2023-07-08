Москва, 8 июля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил 39-й отдельной мотострелковой Краснознамённой бригаде почётное наименование «гвардейская». Соответствующий указ 8 июля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что почётное наименование бригаде присвоено за массовые отвагу и героизм, мужество и стойкость, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

«Присвоить 39-й отдельной мотострелковой Краснознамённой бригаде почетное наименование «гвардейская» и впредь наименовать её: 39-я отдельная гвардейская мотострелковая Краснознамённая бригада», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин присвоил 175-й гвардейской Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления почётное наименование «гвардейской» и в своей телеграмме поздравил с этим событием командование бригады и её личный состав.

Ранее Владимир Путин присвоил почётное наименование «гвардейский» 39-му отдельному вертолётному полку.

Глава государства 17 мая присвоил 50-му самоходному артиллерийскому полку почётное звание «гвардейский». Подразделение удостоилось этого за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные в ходе боевых действий в вооружённых конфликтах.