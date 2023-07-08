Вашингтон, 8 июля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. США решили передать Киеву кассетные боеприпасы из-за проблем у ВСУ. Об этом заявил американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь на своей странице в социальной сети.

Global Look Press/Maksim Konstantinov

«Решение администрации Байдена об отправке кассетных боеприпасов продиктовано отчаянием из-за провала контрнаступления», — отметил журналист, добавив, что с учётом того, как украинские военные применяют запрещённые мины «Лепесток», можно быть уверенным, что от кассетных бомб пострадают мирные жители Донецка.

Как передавало ИА Регнум, член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Бетти Макколлум заявила, что американские власти не должны передавать Украине оставшиеся запасы кассетных боеприпасов — их следует уничтожить. Она напомнила, что поддерживает политику администрации президента США Джо Байдена по Украине, однако считает решение о передаче кассетных бомб ужасной ошибкой.

Ранее власти США объявили, что передадут Украине запрещённые международной конвенцией кассетные боеприпасы.

По данным Минобороны России, такие бомбы украинские военные уже применяли при обстрелах Донбасса. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ стремятся убить как можно больше мирных жителей, если применяют такие боеприпасы.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что передача США кассетных боеприпасов Украине приведёт к новому витку конфликта и жертвам среди мирных жителей. Он обратил внимание на то, что Запад постепенно повышает уровень конфронтации, делая это как бы невзначай, с лицемерным выражением и призывами чуть ли не к миру.