Тверь, 8 июля, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности, состоялось сегодня, 8 июля, в Твери. Приветствие участникам и гостям события направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области

«Этот замечательный праздник связан с почитанием святых Петра и Февронии Муромских — покровителей семьи и брака. Для жителей Тверской земли воплощением прочного семейного союза, истинной любви друг к другу и преданности Отчизне вот уже много веков являются святой благоверный князь Михаил Тверской и святая благоверная княгиня Анна Кашинская, — подчеркнул Игорь Руденя. — В нашем регионе с каждым годом увеличивается количество больших и крепких семей, щедрых на родительскую любовь и заботу, воспитывающих детей на примерах взаимопомощи, уважения к труду и патриотизма».

На сегодняшнем торжестве в Твери 51 семейная пара была удостоена общественной награды — медали «За любовь и верность». Как отметил в приветственном адресе глава региона, такие семьи — главная опора Верхневолжья и всей России.

Пресс-служба правительства Тверской области

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, среди тех, кому сегодня вручены медали, — Николай и Татьяна Голубевы из Ржевского округа, которые в этот день ровно 45 лет назад зарегистрировали свой брак. Муж и жена трудятся на заводе «Элтра». Супруги воспитали двоих дочерей, а сегодня принимают активное участие в воспитании троих внучек.

Поздравления с днём бракосочетания также принимали Петр и Нина Макаренко. Их семейному союзу сегодня исполнилось 56 лет. Супруг Нины Ефимовны сейчас находится на заслуженном отдыхе, сама же она продолжает активную общественную деятельность, является председателем клуба «Надежда».

Пресс-служба правительства Тверской области

Супруги Инна и Виктор Образцовы из Твери вместе 62 года. Они воспитали двоих детей. Сын Александр — полковник медицинской службы, участник боевых действий в Афганистане и Чечне, награжден орденом Красной Звезды.

Вместе уже 62 года Роберт и Галина Белозеровы из Конаковского округа. Глава семьи служил в ракетных войсках стратегического назначения. Сегодня дело деда продолжает внук Артём, который окончил Нахимовское военно-морское училище и служит в Вооружённых силах РФ.

Пресс-служба правительства Тверской области

64 года рука об руку по жизни идут Иван и Раиса Корниевские. В 1979 году супруги переехали из Владивостока в город Торжок Тверской области, где проживают и по сей день. Супруги воспитали двоих сыновей, а сегодня являются дедушкой и бабушкой четырёх внуков. «Я своей жене посвятил такие строки: 64 года прожито вместе. Что вспомнить?! Как на новом месте жизнь семейную начинали творить. А свадьба — не свадьба, два человека гостей, картошка в мундире. Но и сейчас, дорогая, не прочь бы все повторить», — заявил Иван Васильевич.

Пресс-служба правительства Тверской области

Ещё одни семейные долгожители — семья Лев и Галина Коровицыных из Твери. Семейному союзу 30 июля этого года исполнится 65 лет. Впервые они увидели друг друга за пять лет до свадьбы. Она ждала его из армии, а он — пока возлюбленная получит второе образование. Лев Павлович почти 45 лет непрерывно проработал слесарем-инструментальщиком на Тверском вагоностроительном заводе, имеет звание «Заслуженный машиностроитель РФ». Галина Николаевна более 30 лет трудилась воспитателем детского сада № 76, подведомственного ТВЗ. «Чтобы прожить столько лет вместе, нужно терпение и большой труд, а в основе всего, конечно, любовь», — уверена Галина Николаевна.

Пресс-служба правительства Тверской области

Бриллиантовый юбилей семейной жизни (60 лет) несколько дней назад отметили Александр и Галина Герасины из Калининского округа. Трудовая деятельность Александра Александровича была связана с геологоразведкой, Галины Васильевны — со сферой образования.

Пятидесятилетний рубеж семейной жизни перешагнули Анатолий и Надежда Тяпкины — супруги из Старицкого округа. Вместе они вырастили и достойно воспитали двоих сыновей.

Пресс-служба правительства Тверской области

В большой семье Байковых из Твери воспитывается семеро детей. В прошлом году Владимир Владимирович и Наталья Викторовна отметили серебряную свадьбу. В 2021-м Байковы стали победителями регионального этапа конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».

Медали «За любовь и верность» удостоена и одна из самых спортивных семей Верхневолжья — Михаил и Ирина Непряевы, гордость которых не только личные спортивные достижения, но и успехи детей — легенды тверского спорта, олимпийской чемпионки 2022 года Натальи Непряевой и чемпионки мира по лыжным гонкам среди юниоров 2022 года Дарьи Непряевой.

Пресс-служба правительства Тверской области

С Днём семьи, любви и верности всех участников церемонии поздравила депутат Государственной думы РФ Юлия Саранова, которая пожелала каждой семье Верхневолжья мира, добра и благополучия.

Поздравления в формате видеообращения прозвучали от военнослужащих Тверской области, которые находятся сейчас в зоне проведения специальной военной операции. Они поздравили с Днём семьи, любви и верности своих жен, присутствующих на празднике. Всего в Тверской области в 2023 году медалями «За любовь и верность» награждаются 76 семейных пар. Традиционно они вручаются не только 8 июля, но и в Дни памяти святых благоверных княгини Анны Кашинской и Иулиании Вяземской и Новоторжской, в Дни городов.

Пресс-служба правительства Тверской области

8 июля, в День семьи, любви и верности, во дворце бракосочетания Тверской области образовалась еще 31 новая семейная пара, для которых образцами супружеской жизни смогут стать семьи, награжденные медалями «За любовь и верность».

Молодой семьей сегодня стали Егор и Виктория Боровиковы. Егор — участник специальной военной операции. Сейчас он находится в отпуске, но уже совсем скоро вновь вернётся на защиту Родины. А этот день, по признанию супругов, в их памяти останется навсегда.

Пресс-служба правительства Тверской области

Сегодня же состоялась церемония бракосочетания руководителя регионального отделения «Юнармии» Виктории Апостоловой и курсанта Академии ВКО Павла Щербака. Предложение руки и сердца молодой человек сделал своей избраннице 9 мая перед началом парада Победы в Твери.

Сегодня в муниципалитетах Тверской области проходят праздничные мероприятия. Так, «Семейный праздник в Домотканово» организован на территории мемориально-художественного музея В. А. Серова в Калининском районе. Для детей и взрослых подготовлена увлекательная программа.

Пресс-служба правительства Тверской области

В День семьи, любви и верности молодожены могут сделать памятные фото на территории парка «Россия — Моя история». Запечатлеть исторический день можно будет внутри троллейбуса. Также для семей Верхневолжья в парке организованы кинопоказы. В 14:00 стартуют квесты и конкурс «Самая тяжелая и легкая семья». Пройдут различные мастер-классы. В 18:00 гостей ждут на праздничный концерт.