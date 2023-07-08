Эль-Кувейт, 8 июля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. До 500 российских и белорусских атлетов смогут принять участие в Азиатских играх 2023 года в Ханчжоу в нейтральном статусе. Об этом генеральный директор Олимпийского совета Азии Хусейн аль-Мусаллам сообщил 8 июля на генеральной ассамблее организации.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Решение принято для того, чтобы спортсмены из России и Белоруссии смогли поучаствовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже. На Азиатских играх они выступят вне медального зачёта и только в индивидуальных видах спорта.

Для атлетов из обеих стран в общей сложности выделено 500 квот. Международные федерации будут заниматься допуском спортсменов до соревнований.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января ОСА предложил атлетам из России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх в Ханчжоу, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября, при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК). В организации пояснили, что так спортсмены смогут попасть на Олимпийские игры.

Ранее МОК выдвинул ряд условий для допуска спортсменов из обеих стран к участию в международных спортивных состязаниях в нейтральном статусе.