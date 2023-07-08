Москва, 8 июля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала предложение депутата Госдумы Ирины Родниной о том, что олимпийский чемпион Роман Костомаров после выздоровления должен возглавить Федерацию фигурного катания России (ФФККР).

«Думаю это хорошая идея. Я бы поддержала такую инициативу», — сказала Тарасова изданию Metaratings.ru.

Ранее Роднина в комментарии Sport24 высказалась о будущем Костомарова после выздоровления. Она предложила олимпийскому чемпиону в танцах на льду возглавить ФФККР. Она отметила, что спортсмен показал всем, что жизнь не заканчивается после завершения карьеры.

Как передавало ИА Регнум, Романа Костомарова выписали из больницы в «Коммунарке», в которой он провёл 175 дней. Он попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. 6 июля олимпийский чемпион попрощался с врачами и поблагодарил коллектив медиков за его спасение.

Ранее спортсмен опубликовал несколько видео с тренировками после протезирования. Он продолжает проходить процесс реабилитации. 26 июня фигурист опубликовал первое видео тренировки из больницы. В ролике спортсмен занимается на велотренажёре. Видно, что ниже колен у него — протезы.