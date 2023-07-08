Стамбул, Турция, 8 июля, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Боснийский футболист турецкого клуба «Фенербахче» Эдин Джеко вошёл в состав команды на товарищеский турнир в Санкт-Петербурге. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

РИА Новости/Владимир Астапкович Футболист Эдин Джеко

Имя Джеко присутствует в списке поехавших на сборы. Также 37-летний форвард попал на видео с подписью «Наше путешествие в Россию начинается».

Ранее ряд СМИ писал, что Джеко и ещё несколько легионеров «Фенербахче» отказываются ехать на турнир в Россию.

Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 1 по 15 июля, в нем принимают участие «Фенербахче», «, санкт-петербургский «Зенит», азербайджанский «Нефтчи» и сербская «Црвена Звезда».

1 июля в рамках турнира «Зенит» обыграл «Нефтчи» со счётом 3:1, а спустя три дня проиграл «Црвене Звезде» — 1:2.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года сборная Боснии и Герцеговины должна была сыграть с командой России товарищеский матч. Однако Футбольный союз Боснии и Герцеговины отказался от проведения игры. Против этого матча высказались Джеко, который является капитаном сборной, полузащитник Миралем Пьянич и другие.