Вашингтон, 8 июля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Американские власти не должны передавать Украине оставшиеся запасы кассетных боеприпасов — их следует уничтожить. Об этом член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Бетти Макколлум заявила на своем официальном сайте.

Она напомнила, что поддерживает политику администрации президента США Джо Байдена по Украине, однако считает решение о передаче кассетных бомб ужасной ошибкой.

«Это вооружение должно быть изъято из наших арсеналов, а не переброшено на Украину», — говорится в заявлении Макколлум.

По её словам, поставка «устаревших кассетных боеприпасов» украинским военным подрывает авторитет США и прямо противоречит позиции их союзников по НАТО.

Конгрессмен добавила, что такие бомбы несут только «страдания и смерть». Она напомнила, что обезвреживание боеприпасов времён вьетнамской войны в Лаосе обходится стране каждый год в десятки миллионов долларов. При этом мирные люди продолжают погибать и получать увечья из-за таких бомб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти США объявили, что передадут Украине запрещённые международной конвенцией кассетные боеприпасы. По данным Минобороны России, такие бомбы украинские военные уже применяли при обстрелах Донбасса. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ стремятся убить как можно больше мирных жителей, раз применяют такие боеприпасы.

По информации газеты The New York Times, более 14% кассетных боеприпасов, подготовленных к передаче Киеву, могут не разорваться при использовании. Бомбы останутся лежать на земле и будут представлять опасность для мирного населения.