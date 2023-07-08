Афины , 8 июля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в лесистой местности рядом с монастырём Великой Лавры на святой горе Афон. Об этом сообщил телеканал ERT, ссылаясь на пожарную службу Греции.

Максим Кузовков/ТАСС

Отмечается, что на борьбу с огнём были подняты по тревоге сухопутные и воздушные силы, пожар бушует в овраге в труднодоступном месте, он пока не угрожает монастырю.

По информации телеканала, сильный ветер затрудняет тушение пожара, в его ликвидации участвуют вертолёт и два самолёта, на место прибыли одиннадцать автотранспортных средств с 43 пожарными, а также три пешие группы пожарных. В последнее время в Греции стоит жаркая сухая погода, уточнили журналисты.

Как передавало ИА Регнум, в Мексиканском заливе на платформе нефтегазовой корпорации Pemex в результате взрыва и сильного пожара погибли два человека, ещё один объявлен пропавшим без вести. По данным издания Tribuna Campeche, взрыв и сильный пожар на морской платформе нефтегазовой корпорации Pemex начались на шельфе Кампече в Мексиканском заливе.

В Милане в результате пожара в доме престарелых погибли шесть человек. Кроме того, в результате пожара 81 человек был госпитализирован, трое находятся в тяжелом состоянии. Еще 40 человек отравились продуктами горения.