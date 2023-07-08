Москва, 8 июля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России встревожено очередным витком эскалации в сербском автономном крае Косово и Метохия, заявила 8 июля официальный представитель МИД Мария Захарова, слова которой приводятся на официальном сайте ведомства.

ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

«Ситуация выходит из-под контроля, налицо непосредственная угроза существованию сербского народа в Косово», — указала Захарова.

По её словам, причиной обострения конфликта является проводимая косовоалбанскими «властями» политика этнических чисток, погромов, изгнания и террора против сербов. «Всё это происходит при полном попустительстве США и ЕС», — отметила она, добавив, что вместо того, чтобы одёрнуть Приштину, Запад выискивает новые способы давления на Белград и сербский народ.

В начале июля президент Сербии Александр Вучич заявил о планах премьера непризнанного Косова Альбина Курти синхронизировать атаку на сербов с новой попыткой атаки Украины в зоне специальной военной операции, которая может состояться до саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля. Сербский лидер заявил, что его оппонент сравнивает себя с президентом Украины Владимиром Зеленским и видит себя новым албанским лидером, который объединит все албанские земли.

После начала специальной военной операции России на Украине Вучич заявлял, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить антироссийские санкции. Он считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о происходящем.

Как ранее передавало ИА Регнум, обстановка в Косове обострилась в конце мая, когда произошли столкновения проживающих в крае сербов с полицией. Жители нескольких городов, в которых преобладает сербское население, выступили против избрания мэрами косоваров и в ходе протестов попытались прорваться в их администрации. Протестующих атаковали натовские миротворцы, ранения получили 52 серба и 41 представитель международных сил (KFOR). После этого в Косово прибыл турецкий спецназ.

Евросоюз на фоне этого решил приостановить политические визиты и финансовую поддержку Косова. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что премьер Курти провалил попытки урегулировать конфликт, поэтому необходимо принять немедленные меры.