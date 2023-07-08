Вашингтон, 8 июля, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден порекомендовал лидеру Китая Си Цзиньпину после его визита в Москву «быть осторожным», так как КНР зависит от западных инвестиций. Об этом написало агентство Reuters.

Известия/Павел Бедняков Лидер Китая Си Цзиньпин

«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», — приводит агентство слова главы Белого дома.

По данным Байдена, с начала конфликта на Украине из России ушли 600 американских корпораций.

Экономика Китая на текущий момент ещё более зависима от Запада, чем российская, заявил Байден.

«Будьте осторожны», — предупредил он.

Как передавало ИА Регнум, в совместном заявлении президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров в Кремле 21 марта говорится о недопустимости развязывания ядерного конфликта, в котором не может быть победителей. Лидеры России и КНР призвали все ядерные державы не размещать оружие за пределами своих территорий, а также подтвердили приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия и пообещали «продолжить координировать усилия» в целях его сохранения и укрепления.

США намерены ограничить доступ к услугам облачных вычислений для компаний из Китая. По информации издания, администрация президента Соединённых Штатов готовится ограничить доступ китайских предприятий к услугам облачных вычислений, предоставляемым американскими компаниями. США также рассматривают возможность ограничить работу в Соединённых Штатах китайских провайдеров «облачных» сервисов, таких как Tencent и Alibaba.

Ранее Байден, не вдаваясь в детали, заявил, что у Китая есть «колоссальные» проблемы. Эти слова американский лидер произнёс в ходе выступления на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию, сообщили журналисты пула Белого дома.