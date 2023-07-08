Рига, 8 июля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Избранный президент Латвии, бывший министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс вступил в должность главы государства. Президентскую присягу на верность Латвии он принёс 8 июля на внеочередной сессии Сейма (парламента).

ТАСС/EPA/TOMS KALNINS Эдгарс Ринкевичс

Ринкевичс обязался работать на благо латвийского народа, соблюдать и уважать конституцию Латвии и законы страны.

«Я буду относиться ко всем справедливо и выполнять свои обязанности по совести», — зачитал президент текст присяги.

31 мая латвийский парламент с третьей попытки избрал Ринкевичса президентом. Он баллотировался на пост главы государства от партии «Новое единство». В третьем туре за него проголосовало 52 парламентария при необходимом для избрания 51 голосе.

Ринкевичс родился в Юрмале 21 сентября 1973 года, окончил факультет истории и философии Латвийского университета, колледж стратегии национальных ресурсов Университета национальной обороны США. Работал журналистом, поступил на государственную службу в 1995 году. Работал в МИД, руководил президентской канцелярией, возглавил внешнеполитическое ведомство в 2011 году.

Новый президент Латвии известен последовательной антироссийской позицией. Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года экс-глава МИД Ринкевичс призвал российских граждан воздержаться он попыток въезда в страну. Вас здесь не ждут, заявил он.

Кроме того, Ринкевичс сравнил Россию с нацистской Германией и заявил, что первая стала столь же опасной для Европы и мирового спокойствия, как была вторая. Обозреватель ИА Регнум Михаил Демурин объяснил эти слова политика страхом провала антироссийского курса.