Москва, 8 июля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА проведёт товарищеский матч со столичным «Динамо». Встреча состоится 8 июля на домашнем стадионе «армейцев» «ВЭБ Арена».

РИА Новости/Алексей Филиппов

Стартовый свисток прозвучит в 13:30 (мск). На игре не будет действовать система проверки «паспорта болельщика» (Fan ID).

В сезоне 2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА завоевал серебряные медали, набрав 58 очков в 30 матчах. «Динамо» заняло девятое место, на счету команды 45 очков.

Как сообщало ИА Регнум, полузащитник ЦСКА Хесус Медина перейдёт в «Спартак». Он подпишет контракт с красно-белыми на три года. Сумма трансфера составит €7 млн, из которых €6 млн ЦСКА получит сразу. Ещё €1 млн «армейцам» перечислят в виде бонусов за достижения игрока.

Ранее стало известно, что бывший футболист ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может стать игроком санкт-петербургского «Зенита», где будет получать €2 млн в год. Контракт с 32-летним футболистом будет рассчитан на три года.

В июне 2023 года главным тренером «Динамо» стал чешский специалист Марцел Личка. До этого он почти три года возглавлял «Оренбург».